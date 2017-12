Basel Voilá, der Dreier kommt

Die zweite grenzüberschreitende Tramlinie der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) nimmt am kommenden Wochenende ihren Betrieb auf. Sie führt nach Frankreich und wird im Gegensatz zu jener nach Deutschland kaum zum Pendelzug für Einkaufstouristen.

Von Martin Heutschi

Basel/Saint-Louis. Statt bis knapp an die Landesgrenze fährt die BVB-Linie 3 künftig über eine Neubaustrecke von 3,1 Kilometern bis zum Bahnhof der französischen Grenzstadt Saint-Louis, wo auch eine Park-and-Ride-Anlage entsteht. Mitsamt dieser kostet das Projekt 91,3 Millionen Franken. Davon entfallen 33,6 Millionen auf die Schweizer und 57,7 Millionen auf die französische Seite. Der Bund übernimmt maximal 35 Prozent.

Mit der Verlängerung der aus Birsfelden über die Basler Innenstadt kommenden Tramlinie 3 soll hauptsächlich ein Teil der 30 000 Grenzgänger aus dem Elsass zum Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Verkehr bewegt werden. Pendler waren auch bei der Verlängerung der Tramlinie 8 ins deutsche Weil am Rhein im Fokus, die seit Dezember 2014 besteht.

Zum Ärger des Basler Einzelhandels entwickelte sich der „Achter“ aber vor allem nach dem Frankenschock vom Januar 2015 zum Pendelzug für Einkaufstouristen.

Vorerst vier Haltestellen in Frankreich

Diese machten im ersten Betriebsjahr nahezu die Hälfte der Fahrgäste auf dem deutschen Streckenabschnitt aus, die Pendler dagegen nur rund zehn Prozent.

Inzwischen dürften sich die Relationen verändert haben, zumal das Halbtax- und das Generalabonnement der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in Deutschland seit einem Jahr nicht mehr gelten. Auch die Erstarkung des Euros in den vergangenen Monaten dürfte den einen oder anderen Schnäppchenjäger von einer Einkaufs-Tour nach Weil am Rhein abgehalten haben, wie die Nachrichtenagentur sda vermutet. Dass die Passagierzahlen auf dem deutschen Abschnitt der Linie 8 sinken, haben auch die BVB festgestellt, wie auf Anfrage zu erfahren war. Aktuelle Zahlen liegen jedoch noch nicht vor. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Passagiere auf der ganzen Linie 8 von 21,27 auf 19,93 Millionen.

Von der Verlängerung der Tramlinie 3 nach Frankreich erhoffen sich die BVB zunächst 600 000 zusätzliche Fahrgäste – davon 500 000 im grenzüberschreitenden Verkehr. Dazu kommen 100 000 Passagiere pro Jahr, die das Tram innerhalb von Saint-Louis mit seinen rund 20 000 Einwohnern nutzen dürften.

Auf französischem Boden bedient die Linie 3 vier Haltestellen. Erschlossen werden unter anderem ein Krankenhaus, ein Gymnasium und ein Schwimmbad sowie ein neues Quartier. Noch im Bau ist beim Bahnhof Saint-Louis ein Parkhaus mit 740 Plätzen, in welchem Pendler ab kommenden Frühling ihre Autos abstellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln Richtung Schweiz reisen sollen. Neben dem Tram stehen ihnen dort die Bahn sowie eine Buslinie mit jährlich mehr als 700 000 Passagieren für die Fahrt nach Basel zur Verfügung.

Basler Einzelhandel hat keine Bedenken

Was den Einkaufstourismus betrifft, herrscht gegenüber dem „Dreier“ mehr Gelassenheit als beim „Achter“. Gewerbedirektor Gabriel Barell etwa befürchtet für den Basler Einzelhandel keine große zusätzliche Konkurrenz. Er verweist gegenüber der Nachrichtenagentur sda neben der Sprachbarriere auf das Preisgefälle zwischen Frankreich und Deutschland. Deswegen würden schon heute viele Elsässer für ihre Einkäufe nach Deutschland ausweichen.

Für Einkaufstouristen aus der Schweiz ist Frankreich nicht nur wegen höherer Preise weniger attraktiv als Deutschland, sondern auch wegen des unterschiedlichen Umgangs mit der Mehrwertsteuer. Während diese in Deutschland auch für kleine Einkäufe zurückerstattet wird, braucht es dafür in Frankreich einen Mindesteinkauf von 175 Euro.

Aufgenommen wird der reguläre Betrieb auf der neuen Strecke mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Wochenende. Bis nach Saint-Louis fährt vorerst nur jedes zweite Tram, also eines alle 15 Minuten. Auf französischer Seite gibt es bereits Pläne für eine weitere Verlängerung der Tramlinie, die schon heute an einem Einkaufszentrum vorbeiführt. Zusätzlich erschließen soll der „Dreier“ in Zukunft ein geplantes Einkaufs- und Erlebniszentrum sowie den EuroAirport.

Auf die neue Verbindung sind die BVB stolz: Nach hausinternen Recherchen sind sie weltweit das einzige städtische Transportunternehmen, das drei Länder verbindet. Eine Tramlinie nach Saint-Louis hat es schon gegeben. Sie wurde jedoch vor rund 60 Jahren eingestellt.