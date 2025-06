Basel: Vom Abendfutter zur Souvenirjagd

Vor der Tür erklärten Tierpfleger geduldig, wie Schlangen, Echsen und Kröten hören und riechen. Was wird aus dem Zoo in den nächsten Jahren? Die Ausstellung zum Zolli 2049 stellt Pläne, Visionen und Möglichkeiten dar, sie bleibt übrigens auch in den kommenden Monaten noch geöffnet. So brachte auch diese Zoonacht viele ganz besondere Erlebnisse, die die Besucher ganz nach ihren Wünschen gestalten konnten, sowohl Neues erfahren als auch Schönes sehen.