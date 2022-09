Basel Von Beginn an von Pannen verfolgt

Börse in Frankfurt US-Inflationsdaten bremsen Dax-Erholung

Die weiterhin hohe Inflation in den USA hat am Dienstag die jüngste Kurserholung am deutschen Aktienmarkt ausgebremst. Weil US-Daten für August als Zeichen für weitere deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed gewertet wurden, drehte der Dax ins Minus und schloss am Abend 1,59 Prozent tiefer bei 13.