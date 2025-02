Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat am Dienstag zusammen mit der Polizei in mehreren Kantonen neun Hausdurchsuchungen vorgenommen. Dabei nahm sie vier Männer wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und der Urkundenfälschung fest. Zudem hob sie zwei Hanf-Indooranlagen aus, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die bei dieser vernetzten Aktion beteiligten Polizeikorps aus den betreffenden Kantonen haben die Hausdurchsuchungen in den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Solothurn, Bern und Aargau vorgenommen. Die Verfahrensleitung liegt zurzeit bei der Abteilung Wirtschaftsdelikte der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um einen 35-jährigen Iraker, zwei Schweizer im Alter von 35 und 23 Jahren sowie um einen 24-jährigen Italiener. Die zwei Hanf-Indooranlagen flogen bei der Aktion im solothurnischen Büsserach sowie in Laufen im Baselbiet auf.