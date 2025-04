Ein elektrischer Gelenkbus der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) hat am Donnerstagnachmittag beim Badischen Bahnhof in Basel einen Kleinbus gestreift und eine Person erfasst. Diese starb an der Unfallstelle. Vier weitere Personen kamen mit leichten Verletzungen davon. Zu dem Unfall kam es, als der E-Gelenkbus von der Haltestelle Badischer Bahnhof losfuhr, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstagabend mitteilte. Aus ungeklärten Gründen streifte er einen an einer Ampel wartenden Kleinbus. Auf Höhe einer Kreuzung erfasste der Bus die Person und schleifte sie mehrere Meter mit, bevor er anhielt. Diese erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Ob die vier leicht Verletzten auch vom Bus erfasst wurden, war am Abend unklar. Der Sozialdienst der Kantonspolizei betreute sieben Personen, die den Unfall unmittelbar miterlebt hatten. Den elektrischen Gelenkbus stellte die Verkehrspolizei sicher. Den Angaben zufolge liefen Abklärungen, ob der Unfall technische Ursachen haben könnte. Die Polizei sucht Zeugen.