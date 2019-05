Basel Von Einkaufs- zu Flaniermeile

Basel (sda). In diesem Kredit enthalten sind auch die Umgestaltung der Rüdengasse, der Streitgasse, der Kaufhausund der Barfüßergasse, wie Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels jüngst vor den Medien sagte. Der Neugestaltung zugrunde liegt das 2015 vom Großen Rat verabschiedete Gestaltungskonzept Innenstadt. Wie schon in der Greifengasse und in der unteren Gerbergasse werden in der Freien Straße sowie in der Streit- und in der Rüdengasse die Bürgersteige eingeebnet. Der bestehende Teerbelag soll über die ganze Straßen- beziehungsweise Gassenbreite durch Steinplatten ersetzt werden.

Verlegt werden sollen Platten aus einheimischem Alpnacher Quarzstein. Bei diesem handle es sich um einen geeigneten Stein, der sich bestens bewährt habe, sagte Regierungsrat Wessels. Anfängliche Skepsis in Zusammenhang mit Verschmutzungen habe sich als unbegründet erwiesen.