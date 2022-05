Zu hören waren auch Stücke, die der tsc-Chor in den vergangenen zwei Corona-Jahren als Videos produzierte. Etwa „Nearer, my God to thee“, das erste tsc-Chor-Video aus dem Jahr 2020, oder „Lean on me“, das der tsc-Chor im vergangenen Jahr im Wenkenpark in Riehen als Video aufgenommen hatte. Die Videos des tsc-Chors haben die mit Abstand meisten Klicks auf dem Youtube-Kanal des Theologischen Seminars St. Chrischona (www.youtube.com/tscchrischona). Das nächstes Konzert mit dem tsc-Chor findet am 17. Juni, 20 Uhr, im Basler Münster statt.