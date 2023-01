Basel Von Robotern und jüdischem Aberglauben

Briefe schreiben statt online chatten: Dem haptischen Erlebnis mit Papier widmet sich die Basler Papiermühle, wo Mitmachaktionen wie Kuverts schöpfen und Briefe gestalten, die in Erinnerung bleiben, angeboten werden. Die Mühle werde mit allen Sinnen erfahrbar, kommentierte Museumsleiterin Britta Graf das Angebot. „Alle Maschinen werden in der Nacht auf Hochtouren laufen und alle Handwerker zu sehen sein.“

In der Fondation Beyeler dreht sich alles um das Spannungsfeld von Krieg, Flucht und Heimat. Die Macher haben ein Vermittlungsangebot auf die Beine gestellt, das zum Zuhören und Erzählen der eigenen Migrationserfahrungen einladen soll, wie im Rahmen des Pressegesprächs zu erfahren war. Migration und die Suche nach einem besseren Leben thematisiert auch das kHaus, das erstmals mit von der Partie ist: Dort erzählen drei Generationen in der Schweiz und der Türkei von biografischen Wendepunkten und Schlüsselmomenten.

Gemeinschaftsaktionen, die zu mehr Zivilcourage anstimmen, stehen im Kunstmuseum Basel auf dem Programm; hier reicht die Spanne von Protest-Song-Karaoke bis Tanz-Workshops mit Armando Braswell oder Anti-Denkverbot-Parcours, erklärten die Verantwortlichen. Die Schau unter dem Motto „zerrissene Moderne“ umfasst eine Sammlung von Werken der klassischen Moderne, die zu den berühmtesten ihrer Art gehören. Derweil steht im Zentrum vom Museum Tinguely das Werk von François-Henri Lavanchy-Clarke, einem erfinderischen Medienpionier, Filmemacher und Reformer des internationalen Blindenwesens. Mit Crashkursen in Lippenlesen oder Blindenschrift können die eigenen Kenntnisse erweitert werden.

Im Rahmen der Museumsnacht werden auch Sichtweisen vergangener Epochen und Lebensrealitäten thematisiert. Das Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig lassen römische Fressorgien aufleben. Archivdokumente des Staatsarchivs Basel-Stadt legen amüsante und kuriose Momente der Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Stadtbevölkerung früherer Zeiten offen, während das Cartoonmuseum mit Coseys Comiczeichnungen und einem Animationsfilm-Special von Fantoche Reisen in unbekannte Welten ermöglicht. Wie fließend die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube sein kann, zeigt das Jüdische Museum der Schweiz. Dort lassen sich Kabbala-Armbänder für Schutz und Schönheit selber fertigen.

ÖPNV und Shuttlebus

Wie in den Vorjahren erhalten Ticketbesitzer freie Fahrt mit dem ÖPNV: Ab 17 Uhr kann der öffentliche Verkehr in der Region Basel gratis genutzt werden, laut Organisatoren auch grenzüberschreitend. Während des Abends stehen die Museen durch ein eng verwobenes Shuttle-Netz in Verbindung. Der Münsterplatz dient den meisten Linien als eine Art Zentralbahnhof, nur die gelbe Linie bringt Besucher aus Saint-Louis zum Fischmarkt. Derweil verbindet die violette Shuttle-Linie das Vitra Design Museum in Weil mit den Spielorten in Basel.

Weitere Infos rund um das Programm finden Interessierte unter www.museumsnacht.ch.