Basel Von Seebären und Frachtschiffen

Die Lage könnte kaum trefflicher sein: Direkt am Westquai in Kleinhüningen befindet sich das kleine Museum, welches von einer privaten Initiative getragen wird und einen wichtigen Wirtschaftszweig am Rheinknie beleuchtet: die Logistik und der Verkehrsknotenpunkt Basel. Die Verkehrsdrehscheibe ist sogar das einzige Museum in der Nordwestschweiz, das sich den Themen Logistik und Transport auf Wasser, Schiene, Straße und Luft widmet. Indes: Die Ausstellung war zuletzt in die Jahre gekommen, obwohl sie seit 1994 laufend mit neuen Inhalten erweitert wurde. Einige der Exponate mittlerweile renovierungsbedürftig oder müssen ersetzt werden. Und: Der Zustand des Gebäudes von 1953 galt als desolat und konnte nicht mehr weiterbetrieben werden. Kurzum: Die Ausstellung und das Gebäude dienten in keiner Weise mehr einem angemessenen Informations- und Empfangszentrum für Besucher des Hafens und des Museums, wie die Ausstellungsmacher erklären.