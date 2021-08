Basel Von Tieren und Mischwesen

„Tiere und Mischwesen in der Antike“ lautet derweil das Motto im Antikenmuseum und Sammlung Ludwig. Hier tauchen die Besucher in die Welt der wilden Tiere und furchteinflößenden Mischwesen ein, die seit jeher die Fantasie der Menschen beflügeln. Sie erfahren eingangs vom Stellenwert der Tiere, die in den antiken Kulturen zugleich Lebensgrundlage und Gefahrenquelle sind, vor der sich der Mensch schützen muss. Dieses ambivalente Verhältnis findet seinen Niederschlag nicht nur in der religiösen Vorstellungswelt, in der oft Tiere als Begleiter von Gottheiten erscheinen, sondern auch in den verschiedensten Darstellungen von Tieren.