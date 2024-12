Basel: Vorfahrt für den Fuß- und Veloverkehr

Bis Ende 2024 saniere die SBB die Peter Merian-Brücke über der östlichen Einfahrt in den Bahnhof. Bis Ende 2026 will der Kanton dort die Verkehrsflächen neu aufteilen und den Velo- vom Autoverkehr entflechten, wie es heißt. Auf der Bahnhofseite sei ein breiter Bürgersteig geplant mit einer anschließenden Velospur in Richtung Gundeldinger Quartier. Auf der anderen Straßenseite sei ein abgesetzter Veloweg in die entgegengesetzte Richtung vorgesehen. Auch die Querung der Brücke soll sicherer gestaltet werden.

Zufahrten werden verbreitert

Längerfristig sollen auch die kurvigen Zufahrten zur Brücke verbreitert werden. Diese Planung hänge aber mit dem Projekt Nauentor anstelle des heutigen Postgebäudes zusammen. In einer Machbarkeitsstudie prüft die Verwaltung der Mitteilung zufolge des Weiteren den Bau einer unterirdischen Veloverbindung zwischen der Solothurnerstraße im Gundeldinger Quartier und der Centralbahnstraße. Geprüft werde auch eine über die Gleise führende provisorische Velopasserelle auf der Höhe des Elsässertors im Westen des Bahnhofs. Eine Vorstudie befasst sich auch mit der Neuauflage der Zolli-Velobrücke, die ursprünglich Teilstück des in einer Volksabstimmung verworfenen Velorings war. Diese soll eine neue und sichere Veloverbindung vom Bachletten- und Neubadquartier zum Bahnhof ermöglichen. Die Gelder für die Planung und Durchführung eines Studienwettbewerbs seien bereits beantragt, heißt es. Allerdings gelte es die Ausbaupläne des Zoos zu berücksichtigen. Neben weiteren Teilprojekten im Bereich der Bahngleise soll auch die Zahl der Veloabstellplätze auf der Gundeldingerseite vergrößert werden. Mit einem Leitsystem sollen Velofahrer zudem leichter einen freien Abstellplatz finden. In einer Stellungnahme begrüßt der Verband Pro Velo die von der Regierung kommunizierten Maßnahmen. Aber besonders bei der Umgestaltung der Peter Merian-Brücke würde sich der Verband eine schnellere Umsetzung wünschen.