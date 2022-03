Basel Wagencliquen zeigen sich kreativ

Anderswo war zu lesen: „Klimasünder läbe gsünder“. Das volle Leben genießen „als gäbs kei morn“ will die „Olympia“, wie sie auf der üppigen und farbenfrohen Laterne ankündigte. Andere Cliquen wiederum zeigten Phönix und andere Fabeltiere und erinnerten an die „Anni horribili“.

Krieg in Ukraine teilweise aufgenommen

Der Krieg in der Ukraine wurde teilweise noch aufgenommen. Oft waren an Laternen blaugelbe Schleifen oder Friedenstauben zu sehen. Auf einen kleinen Wagen wurde ein Waggis gezeichnet mit blaugelben Schuhen und einer Krawatte in den ukrainischen Landesfarben, der einen herzförmigen Ballon in die Luft lässt. Darunter steht „Es git immer Hoffnig“. Die „Pfluuderi-Clique“ zeigte auf ihrer Laterne Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper und Waffen. Zu lesen war unter anderem: „Dr Putin duet mitem Säbel rassle und so d’Diplomatie vermassle.“ Die Fasnacht lockte viele Tausend Menschen in die Stadt. Andererseits waren nicht so viele Fasnächtler unterwegs. Die Sonne schien den ganzen Nachmittag, aber eine kalte Brise erinnerte daran, dass der Winter noch nicht vorbei ist. Am Abend trugen Schnitzelbänggler ihre Verse in Restaurants vor.