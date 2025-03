Basel: Wappentiere kehren zurück

Wölfe haben sich gut eingelebt

Derweil haben sich die Wölfe gut eingelebt. Seit dem vergangenen Frühjahr haben drei Wölfe im Tierpark eine neue Heimat gefunden. Bis es so weit war, dass die ersten Wölfe einziehen können, hat aber auch der Erlen-Verein Zeit und Geduld gebraucht, denn zwölf Jahre habe man davon geträumt, einmal Wölfe zu beherbergen, wie es in einem Bericht von Telebasel auf der Webseite des Tierparks heißt. Ebenso ist im Film zu erfahren, dass die artgerechte Haltung von Wölfen eine Herausforderung ist. Doch auch bei anderen Tierarten gilt dieses Konzept. Deshalb seien die Gehege so gebaut, dass sie den Tieren Raum geben, sich vor den neugierigen Augen der Besucher auch zurückziehen zu können. Im Rahmen des Pressegesprächs wurde der Blick auch nach vorne gerichtet. Wie sich der Tierpark in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln soll, beschäftigt die Vorstandsmitglieder des Erlenvereins. So sollen neue Visionen für die Parkanlagen, vor allem für ein neues Areal beim Restaurant, entwickelt werden.