Basel Wappnen für die nächste Welle

Aus dem ersten Jahr der Pandemie haben die Intensivmediziner zahlreiche Lehren gezogen, sagt Drechsler. Derzeit tue sich etwa an der Medikamenten-Front einiges. „Aber die Behandlung ist nach wie vor recht konventionell und beschränkt sich auf die Linderung der Symptome und die lebenserhaltenden Maßnahmen.“

Zu der Frage, ob auch die Herkunft und eventuell vorhandene Sprachbarrieren beim Infektionsgeschehen auf der Intensivstation eine Rolle spielen, erklärt Drechsler: „Wir erheben den Aufenthaltsstatus unserer Patienten nicht systematisch, er ist nicht behandlungsrelevant.“ Als größte Risikofaktoren für schwere Verläufe nennt der Kliniksprecher Immunschwäche, Übergewicht, hohes Alter und Diabetes Typ 2.

Was die Information der Bevölkerung in diversen Sprachen angeht, hat Drechsler den Eindruck, dass hier von den zuständigen Behörden bereits sehr viel getan wurde. Am Unispital Basel selbst werden die Informationen für die Patienten grundsätzlich in diverse Sprachen übersetzt.

Mit der Suche nach Hilfskräften hoffe man, personelle Engpässe zu vermeiden und das vorhandene Klinikpersonal zu entlasten. Betten und Beatmungsgeräte seien in ausreichendem Maß vorhanden.

Laut einem Bericht der Schweizerischen Corona-Taskforce entwickelt sich die epidemiologische Situation in der Schweiz im Moment ähnlich wie die Situation in Österreich, mit einer zeitlichen Verzögerung von rund drei bis fünf Wochen. Die bestätigten Fälle wie auch die Intensivbettenbelegung nahmen in den vergangenen Wochen in beiden Ländern mit einer ähnlichen Rate zu. Die momentane Situation basierend auf Fallzahlen sei mit der Situation in Österreich von vor rund drei Wochen vergleichbar. Basierend auf Krankenhausdaten ist die Situation in der Schweiz mit der Situation in Österreich vor rund fünf Wochen vergleichbar. Bei gleichbleibender Dynamik sei also zu erwarten, dass in der Schweiz im Lauf des Monats Dezember eine ähnliche epidemiologische Situation vorliegen wird wie aktuell in Österreich.