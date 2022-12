Basel Warm ist’s im Bus zum Hörnli

Wir saßen an einem der Tischchen der neuen Buvette am St. Alban-Rheinweg im Schatten der Platanen. Es war heiß. Urs holte sich an der Theke noch ein Panaché, setzte sich wieder zu mir, zog seinen Strohhut tiefer ins Gesicht und nahm einen Schluck.

***

Es muss jetzt bald zwanzig Jahre her sein, fing er an. Ich arbeitete als Aushilfs-Friedhofsgärtner auf dem Hörnli. Am Heiligabendnachmittag hatte ich Dienst. Ich sollte die Weihnachtsfeier auf dem Kapellenplatz vorbereiten helfen: Das Podium für den Pfarrer aufbauen. Die Lautsprecheranlage einrichten. Die Fackeln bereitlegen. Damals kamen die Leute noch zu Hunderten zu diesem Anlass. War ja auch wirklich immer eine stimmungsvolle Sache.

Ich fuhr mit dem Bus zum Hörnli. Auf den Straßen und Trottoirs war fast niemand mehr unterwegs. Außer mir saßen nur zwei Menschen in dem Wagen, eine Frau und ein Mann. Neben sich hatten sie vier oder fünf große, prall gefüllte Plastiktüten abgestellt. Gute Nerven haben die Leutchen, dachte ich belustigt. Kaufen ihre Weihnachtsgeschenke ganz echt „last minute“ ein. Aber als ich näher hinsah, bemerkte ich, dass die Plastiktüten benutzt und zerknittert waren.

Der Bus war gut geheizt. Dem Mann wurde wohl zu warm, er stand auf, um seinen Mantel auszuziehen, dabei drehte er sich halb zu mir um. Das Gesicht war hager und faltig und er hatte eine Baskenmütze tief in die Stirn gezogen. Aber ich erkannte ihn trotzdem. Eduard Schmied, mein alter Kollege aus der Sekundarschule. Der, der im Deutschaufsatz immer bei mir abgeschrieben und dann auch noch die besseren Noten bekommen hatte, weil die Lehrerin auf ihn abfuhr. Der, der mich beim Volleyball mal so gefoult hatte, dass ich auf dem rechten Fuß drei Wochen lang hinkte. Der, der mir beim Schulabschlussball die hinreißende Claire ausgespannt hatte.

Unverhofftes Wiedersehen

„Edi!“, rief ich aus.

„Urs!?“, kam es überrascht und etwas verlegen zurück.

Ich sah jetzt, dass der Mantel, den er eben ausgezogen hatte, schäbig und abgetragen war. Die Plastiktüten waren vollgestopft mit Klamotten und Alltagsgegenständen. „Lang nicht gesehen!“, sagte ich, da mir nichts Besseres einfiel.

„Ja, müssen wohl an die 25 Jahre sein.“

„Und, wie geht’s so?“, entfuhr es mir blöderweise. Edi errötete nicht. „Das siehst du ja“, sagte er nur. Ich setzte mich zu den beiden.

„Das ist meine Frau Edith“, sagte Edi, und, zu ihr gewandt: „Das ist Urs, ein alter Schulkollege.“

Edith hatte einen weiten wollenen Umhang um sich gehüllt und eine Strickmütze über die Ohren gezogen. Sie schaute verhärmt in die Welt. Aber sie hatte eindrucksvolle dunkle Augen und war sicher mal eine Schönheit gewesen.

„Ich fahr’ zum Hörnli-Friedhof“, sagte ich, um etwas zu sagen. „Hab dort zu tun. Muss die Weihnachtsfeier vorbereiten.“

„Wir fahren hier mit, um warm zu haben“, erwiderte Edi. „Am Hörnli macht der Bus ja kehrt. Und fährt quer durch ganz Basel nach Bottmingen hinaus. Dann wieder retour. Eine lange Strecke. Immer hin und her. Man sieht was von Stadt und Land. Und hat warm. Der Busfahrer kennt uns und lässt uns in Ruhe.“

„Habt ihr denn – “, fragte ich vorsichtig, denn ich wollte nicht schon wieder in einen Fettnapf treten, „habt ihr – keine Unterkunft?“

„Unsere Notschlafstelle ist tagsüber geschlossen“, erklärte Edi.

Edi schaute mir in die Augen, als wolle er die Gedanken hinter meiner Stirn lesen. Aber den ersten Impuls, der mich durchzuckt hatte: „Edi, altes Ekel, da bist du also doch auch mal auf die Fresse gefallen!“ – den hatte ich so schnell wieder wegdrücken können, wie er aufgeblitzt war. Nein, diesen Gedanken hatte Edi sicher nicht hinter meiner Stirn lesen können. Ich schämte mich trotzdem ein bisschen. Das wiederum, glaube ich, hat Edi sehr wohl erkannt.

Purzelbaum die soziale Treppe hinunter

Er saß da, mit seinem grauen Gesicht und seinem faltigen Hals und seinen traurigen Augen, und erzählte frank und frei. Er hatte Pech gehabt. War ziemlich hoch aufgestiegen, bis fast in die Teppichetage einer Privatbank. Dann kam eine Reorganisation. Man suchte einen Grund, ihn loszuwerden, und wurde schnell fündig. Er hatte die Idee eines Kollegen bei Vorgesetzten als seine eigene verkauft und gleichzeitig mit der Frau eines anderen Kollegen eine Affäre angefangen, die aber schnell aufflog. Dass der Chef, beim Firmenturnier Edis Tennis-Doppel-Partner, drei Wochen lang hinkte, nachdem Edi ihm versehentlich auf den Fuß getreten war, machte die Sache nicht besser.

Dem Purzelbaum aus der Bank hinaus folgten einige weitere die sozialen Treppen hinunter.

„Ich hab’ eine Idee“, hörte ich mich plötzlich sagen. „Habt ihr Lust, nachher zur Weihnachtsfeier auf dem Hörnli zu kommen? Ist schön dort! Wenn ihr jetzt noch mal eine Runde mit dem Bus nach Bottmingen und zurück dreht, kommt ihr gerade rechtzeitig.“

Die Weihnachtsfeier am Kapellenplatz

Die Feier fand zwischen den beiden Kapellengebäuden oberhalb der großen Freitreppe statt. Der geräumige Platz füllte sich bald. Ungefähr für jeden zehnten Besucher war eine Fackel da. Es war ein schönes Bild. Freudig-erwartungsvolles Murmeln und Raunen rundum.

Es schneite leise. Edith und Edi wärmten sich an einer der Feuerschalen. Ich hatte meine belegten z’Vieri-Brote mit ihnen geteilt. Edith schlürfte von dem heißen Apfelpunsch, der herumgereicht wurde. Edi und ich sprachen dem Glühwein aus meiner Thermoskanne zu. Die Blaukreuzmusik stimmte „Es ist ein Ros’ entsprungen“ an.

„Als Kind“, sagte Edi, „habe ich immer gemeint, da sei ein ,Ross’ entsprungen, und ich fragte mich, wer da wohl ausgerechnet an Weihnachten die Stalltür nicht richtig zugemacht hatte.“ Seine Äuglein funkelten lustig. „Aber als ich die Frage einmal meinem Vater stellte, hat er mir eine runtergehauen.“

Nun erklang „O Tannenbaum“. Ich legte den Kippschalter der drahtlosen Fernbedienung um, die ich in der Jackentasche hatte, und mit großem „Oh“ und „Ah“ quittierten die Leute das Aufflammen der elektrischen Weihnachtsbeleuchtung, die meine Kollegen und ich in dem laublosen Ahornbaum in der Mitte des Platzes angebracht hatten.

Ein Pfarrer bestieg das Podium. Er erzählte die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, 1 bis 21. Dann spielte die Blaukreuzmusik „Stille Nacht“.

Edi schnäuzte sich. „Weißt du“, sagte er, „ich habe ja mit diesem Heilige-Nacht-Brimborium gar nichts am Hut. Aber das mit dem Stall, weil sonst kein Platz ist in der Herberge – das ist doch eine total gute Geschichte. Rein literarisch, meine ich jetzt.“

„Ja“, nickte ich. „Darum hat sie ja so gut eingeschlagen. Ein Bestseller durch die Jahrhunderte!“

Ich begleitete Edith und Edi dann noch zur Bushaltestelle. Wir gingen nicht durch die Menschenmenge hindurch und die Freitreppe hinunter, sondern außen ums Aufbahrungsgebäude herum durch die weitläufigen baumbestandenen Grabfelder. Die Wolkendecke war aufgerissen. Es war ganz still. Plötzlich blieb Edith stehen, legte einen Finger auf die Lippen und deutete mit der anderen Hand zur Seite. Dort, auf einer Lichtung, stand, gut sichtbar im hellen Mondlicht, eine Rehfamilie, ein Bock und eine Ricke mit einem Kitz. Sie knabberten friedlich an den Zweigen eines Strauches.

Edith schluchzte laut auf. Die Rehe hoben jäh die Köpfe, witterten in unsere Richtung und sprangen in großen Sätzen davon, eine Gischt von Schnee hinter sich aufwirbelnd.

„Warum weinst du denn“, sagte Edi und nahm sie in den Arm. „Das war doch jetzt alles sehr schön.“

„Ja eben!“, schluchzte sie noch lauter und barg ihren Kopf an seiner Schulter.

Beim Bus verabschiedete ich mich. Ich musste zurück auf den Kapellenplatz und aufräumen helfen. „Steigt endlich ein“, brummte der Busfahrer die beiden an. „Ich habe ordentlich eingeheizt. Damit ihr’s warm habt. Jetzt an Weihnachten.“

***

Urs nahm den letzten Schluck von seinem Panaché und blickte mich ratlos und bekümmert an: „Ich habe nie mehr etwas von den beiden gehört.“

„Ist halt so“, sagte ich, weil mir nichts Besseres einfiel. „Nicht mal eine Weihnachtsgeschichte muss immer hundert Pro gut ausgehen.“