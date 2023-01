Basel Was niemand sonst reparieren will

In der Markthalle in Basel um die Mittagszeit: Es haben sich einige Beschäftigte der umliegenden Bürogebäude zusammengefunden, um in ihrer Mittagspause essen zu gehen. In einem unscheinbaren Nebenraum hinter dem großen Glasfenster sitzt Alexander Käslin vor einem alten mahagonifarbenen Grammophon, das er geöffnet hat, um an die zugrunde liegende Mechanik zu gelangen.