Basel Wasserstoffanlage ist noch nicht vom Tisch

Grüner Wasserstoff gilt als Schlüssel der Energiewende. Die Technologie stößt aber immer wieder auf Gegenwind, wie sich am Wasserkraftwerk in Birsfelden zeigt: Auf der Kraftwerksinsel wollten die Industriellen Werke Basel (IWB) und die Fritz Meyer AG im Rahmen einer Pilotanlage mit überschüssigem Strom aus dem Kraftwerk CO2-neutralen Wasserstoff herstellen – so wie es Energiedienst schon am Kraftwerk Wyhlen macht.