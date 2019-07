Basel Weg frei für den Wanderfisch

An der Rheinministerkonferenz in Basel wurde im Jahr 2013 von allen Mitgliedsstaaten verbindlich festgelegt, den Fluss wieder bis in die Schweiz fischgängig zu machen. Der Lachs sollte laut Vereinbarung bis 2020 den Weg vom Meer in die Laichstätten zurückfinden.

Millionen Euro für die Rückkehr investiert

Die Rheinanliegerstaaten Deutschland, die Schweiz und die Niederlande investierten in Kooperation mit Umweltschutzorganisationen wie WWF Millionen von Euro in die Renaturierung des Rheins und seiner Zuflüsse, machten Wasserkraftwerke für den Fisch durch Treppenanlagen und Umgehungsrinnen überwindbar und setzen regelmäßig Junglachse aus. Die Schweiz erließ sogar ein Gewässerschutzgesetz, das vorschrieb, die Fischgängigkeit in den Schweizer Flüssen wiederherzustellen.

„Bei den Fischtreppen durchläuft der Fisch eine Anlage aus betonierten Becken, die über einen durchgängigen Wasserweg miteinander verbunden sind und somit die Staustufen passierbar machen“, erklärt Christian Hossli von WWF Schweiz und Projektleiter „Lachs Comeback“ im Gespräch mit unserer Zeitung. „Daneben gibt es zudem die Option einer Umgehungsrinne. Dabei wird ein künstlicher Bach rund um das Hindernis ausgelegt. Die Erschließung von zusätzlichem Fließgewässer bedeutet auch mehr Lebensraum für den Lachs.“

Bezüglich der Wasserqualität im Rhein sind laut Hossli große Fortschritte gemacht worden: „Seit dem Großbrand von Schweizerhalle im Jahr 1986 wurde viel daran getan, die Wasserqualität zu verbessern.“

Mit der Kampagne „Lachs Comeback“ sowie mit der im Juni begonnenen Laggs-Trail Schnitzeljagd, will der Umweltschützer die Basler für die Rückkehr des Lachses im Rhein sensibilisieren. „Die Schnitzeljagd ist aus der Zusammenarbeit von Foxtrail und mir entstanden. Kleine und große Forscher, Familien und Schulgruppen können auf einer Entdeckungstour mit zu lösenden Rätseln Einiges über die Geschichte des Lachses in Basel erfahren und auf seine baldige Rückkehr hoffen.“

Im Elsass bleibt der Weg für den Lachs versperrt

Doch genau diese scheint nun für das kommende Jahr nicht mehr realistisch, denn Frankreich hinkt mit der Zielsetzung hinterher. Genauer gesagt das französische Stromversorgungsunternehmen „Électricté de France“. Deren drei Kraftwerke Rhinau, Marckolsheim und Vögelgrün haben bislang ihre Anlagen nicht fischgängig gemacht. Umso enttäuschter zeigt sich Hossli: „Ich vermute für die Versäumnisse finanzielle Gründe. Nichtsdestotrotz wird der WWF durch Petitionen und parlamentarische Vorstöße weiter Druck auf die Politik machen." An der nächsten Rheinministerkonferenz im Februar soll beschlossen werden, bis 2025 das Elsass für den Lachs passierbar zu machen.