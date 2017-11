Basel Weihnachtliche Wirrungen

Von Jürgen Scharf

Riehen. Französische Komödien haben das gewisse Etwas, Esprit und Witz. Das neue Stück von Gilles Dyrek, das im frisch renovierten Kammertheater (ehemals Ateliertheater Riehen) aufgeführt wird, hat alles, was französische Komödien so einzigartig macht: brillanter Stil, flotte Dialoge, niveauvolle Unterhaltung.

Und wie so oft bei komplizierten Verwicklungen, fängt alles ganz einfach an: Es ist Weihnachten, und da diese Zeit näher rückt, kann man sich schon mal mit der Boulevardkomödie „Weihnachten auf dem Balkon“ einstimmen. Nur, so wie es da in zwei benachbarten Familien zugeht, sollte nach Möglichkeit der Heiligabend nicht verlaufen.

Denn ausgerechnet an diesem Fest der Liebe ist es mit dem Familienfrieden schnell dahin! Nicht nur, dass Anne-Cécile ein Kind kriegt, ein richtiges „Christkind“, und der vorgebliche Arzt Christoph, der in Wirklichkeit Schlachter ist, als Geburtshelfer fungiert; da ist auch noch Jacques, der als verkleideter Weihnachtsmann etliche Champagnerflaschen leert, betrunken zur Bescherung anrückt und brechen muss.

Auch im Nachbarhaus sind die familiären Katastrophen unabwendbar und sorgen für erstaunlichste Wendungen und Wirrungen. Der Grufti-Sohn bringt sein Frettchen mit, der überforderte Vater lässt die Pute fallen, die gestresste Hausfrau Eliane überwirft sich mit der Schwiegermutter, und der kleine Benny quengelt dazwischen. Die Überraschungen und Notlügen nehmen kein Ende und die Konflikte zu. Schon bald liegen die Nerven blank.

Das kennt man aus manchen Familien; es sind vertraute Typen und Charaktere. Schwarze Schafe gibt es in jeder Familie, und die Generationenkonflikte sind gut beobachtet. Manches erscheint absurd, aber nahe an der Realität und hat zwingende Logik. So ist das Chaos vorprogrammiert.

In dieser rasant ablaufenden und witzigen Mehr-Generationen-Komödie spielen sechs Schauspieler zwölf Rollen, gibt es zwei Balkone als Austragungsort und mehr als ein Dutzend Probleme. Statt Türen, die sonst in solchen Lustspielen auf- und zugehen, sind es gut getimte Auf- und Abgänge auf den Balkonen.

Die beiden Schauspieler und neuen Theaterleiter Simon Rösch (der auch Regie führt) und Isolde Polzin wollten zum Auftakt mit einem Knüller und großem Ensemble anfangen. Beide spielen auch selbst mit, Rösch in einer ganz besonders schwierigen Rolle, als Kind. Sein bockiger Benjamin wirft als „kleines Monster“ auf dem Tretrad – naseweis und wunderfitzig –­ Papierflieger ins Publikum. Auf der anderen Balkonseite ist er der biedere, akkurate Hubert. Polzin wechselt die Fronten als giftiges und resolutes „Schwiegermonster“ und als angestrengte Hochschwangere.

Egon Klauser spielt den Heimlichtuer-Vater, der immer mit seiner Geliebten telefoniert, sowie den Weihnachtsmann, dem der Bart fehlt. Birgit Niethammer ist die völlig entnervte Hausfrau und gegenüber die männerbetörende junge Dame, die den x-ten neuen Liebhaber anschleppt.

In einer Doppelrolle als Lover und Loser, Metzger und falscher Doktor, überzeugt Olaf Creutzburg in zwei konträren Männertypen. Nico Deleu bleibt mit seinen schlechten Witzen und in seiner zweiten Rolle als pubertierender Youngster im Gothic-Look mit Piercing, düsterem Outfit und Frettchen Luzifer in nachhaltiger Erinnerung.

Es fehlt in dieser Familienaufstellung nicht viel, damit sich das Ganze zu einem verbalen Gemetzel entwickelt. Komischer, nervenaufreibender, verrückter sind Komödien selten. Die Regie legt ein flottes Spieltempo vor, die Auftrittsanschlüsse klappen perfekt, das Komische wirkt echt und nicht allzu überzogen oder gekünstelt gespielt. Die Darsteller glänzen durch Wandlungsfähigkeit und raschen Kostüm- und Rollenwechsel, der „Ball“ wird schnell weitergeben wie bei einem Tennismatch.

Also kein besinnliches Stück, sondern eine amüsante, schwarzgallige Weihnachts-Farce, die man mit Genuss gerade in der Vorweihnachtszeit anschauen kann. n Vorstellungen am 3. bis 5., 17.,18., 24. November