Basel: Weihnachtsmarkt öffnet

Rund 150 Stände öffnen ihre Tresen

An diesem Donnerstag, 28. November, werden an den Weihnachtsmarkt-Standorten in Basel rund 150 Stände ihre Tresen öffnen. Dazu kommen diverse weitere vorweihnachtliche Veranstaltungen sowie die Zweitauflage mit der Öffnung von weihnachtlich geschmückten Innenhöfen, wie der Verein Basler Weihnacht am Mittwoch mitteilte. Als visueller Startschuss wurde in Basler Innenstadt bereits am Mittwochnachmittag die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Sie wird die Stadt jeweils von 15. bis 23 Uhr in ein weihnachtliches Licht tauchen.