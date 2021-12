Basel Weihnachtszirkus begeistert Zuschauer

Von Rolf Rombach

Basel. Am Montag hatte nun die Veranstaltungsserie ihre Premiere in der Rosentalanlage – unter 2G-Nachweis und mit Maskenpflicht, welche zu Beginn des Programms zusätzlich nochmals erwähnt wurde. Statt der klassischen Manege sitzen die Zuschauer nun an den Tischen des Palazzo, was auch in Sachen Bewirtung neue Möglichkeiten schafft, wie Thomas Dürr im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte. „Jetzt gibt es hier eben Kaffee statt Cuvée.“ Ob diese „Notlösung“ sich vielleicht als künftige Form etablieren wird, werde sich zeigen, sei aber nicht ausgeschlossen, so Dürr. Froh sind er und das Team, dass überhaupt etwas stattfinden kann. „Unsere Stammgäste haben schon bemerkt, wie mutig es ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Schluss im Januar offen haben werden.“ Dass es ein Herzensprojekt ist, merkt man auch am Engagement der ganzen Familie Dürr, die im Spiegelzelt mit verschiedenen Aufgaben zu finden ist. Zuschauer und noch mehr die Künstler sind dankbar für die Durchführung.