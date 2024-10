Basel: Welterfolg kommt ins Musical Theater

„Wir sind stolz darauf, dass wir mit ,Phantom of the Opera’ einen regelrechten Musical Blockbuster in die Schweiz bringen werden. Und dies erst noch in Basel, womit sich ein schöner Kreis schließt. Damals als Statement, dass ein Musicaltheater mit einer top Infrastruktur eröffnet wird, das eine Weltproduktion beheimaten kann. In der Gegenwart ist es ein starkes Zeichen, dass das Musical Theater Basel so lange wie möglich mit qualitativ hochwertigen Produktionen bespielt wird – ein Lebenszeichen“, wird Oliver Burger, Mitinhaber von FBM Entertainment, in der Mitteilung zitiert.

Eine Erfolgsgeschichte

Das Phantom der Oper ist Andrew Lloyd Webbers berühmtestes Musical und auch eines der erfolgreichsten Musicals der Unterhaltungsgeschichte: Seit 38 Jahren spielt es im Londoner West-End und war 35 Jahre am Broadway zu sehen. Das Musical hat mehr als 70 bedeutende Theaterpreise gewonnen, darunter sieben Tony Awards und vier Olivier Awards, unter anderem für das beste Musical. Das Stück wird neu inszeniert und so visuell und emotional neu belebt, ohne dabei das ursprüngliche Meisterwerk zu vernachlässigen, heißt es.