Basel: Weniger Energie verbraucht

Gegenüber 2010 nahm der Bruttoverbrauch an erneuerbaren Energien bis 2022 um mehr als 45 Prozent zu. Vor allem die Mengen für Holz, Biogas und Solarenergie wuchsen stark. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoverbrauch nahm in diesem Zeitraum von 35 auf 44 Prozent zu, wie das Statistische Amt festhält.