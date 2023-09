Basel Wenn Berge und Flüsse zu Wesen werden

Am Beginn des Ausstellungsrundgangs wächst aus einem weißen Podest ein rund 1,80 Meter hoher Baumstamm heraus, dessen Oberfläche die Spuren schlichter Schnitzereien trägt. 1940 ist er als Schenkung von Lucas Staehelin ins Museum gelangt, wo er nun zum letzten Mal zu sehen ist. Es handelt sich um einen „thulu“, der für die Kamilaroi-Gemeinschaft in Australien weit mehr als ein Bau ist, wie Museumsdirektorin Anna Schmid jetzt an einer Medienführung sagte. Er sei vielmehr ein Vorfahre, ein Familienmitglied, das als Museumsobjekt kaltgestellt worden sei, wie Mitglieder der Gemeinschaft bemerkt hätten, als die von diesem „thulu“ in der Basler Museumssammlung erfuhren.

Auf einem Bildschirm ist zu sehen, wie der Baum von Gemeinschaftsmitgliedern in einer feierlichen Zeremonie im Museumsdepot wieder wachgerufen wurde. Nach der Ausstellung wird er zurück ins Land der Ahmen gebracht werden. Das ist ein Beispiel von Dingen, seien es nun Pflanzen, Berge, Flüsse, Tiere und weiteres mehr, die in den unterschiedlichsten Kulturen nicht als Objekt, sondern als dem Menschen gegenüber gleichberechtigtes Subjekt gesehen werden. Mit 165 Sammlungsstücken und Bildern zeitgenössischer Künstler beleuchtet das Museum diese Weltbetrachtungen in Kulturen aus Australien, Asien, Afrika und Europa bis nach Südamerika.