Basel Wenn der Lohn nicht ausreicht

In den an den Kanton Basel-Stadt angrenzenden Agglomerationsgemeinden ist die Armutsbetroffenheit „überdurchschnittlich hoch“ im Vergleich zu den ländlichen Gemeinden. Dazu zählen beispielsweise Birsfelden, Münchenstein, Pratteln und Füllinsdorf. Erhöhte Armutsquoten waren auch in den weniger dicht besiedelten Gemeinden Liesberg, Grellingen und Waldenburg feststellbar.

Rund 3000 arme Menschen beziehungsweise 37,6 Prozent beziehen keine Sozialhilfeleistungen, obwohl sie Anspruch darauf hätten. Die Nichtbezugsquote ist in den ländlichen Gemeinden laut Mitteilung höher als in den Agglomerationsgemeinden. Überdurchschnittlich armutsgefährdet sind vor allem alleinerziehende Frauen. Im Kanton Baselland sei jeder vierte Ein-Eltern-Haushalt armutsgefährdet, heißt es weiter. Auch bei Einpersonenhaushalten im Erwerbsalter sei das Armutsrisiko überdurchschnittlich hoch. Männer seien davon stärker betroffen.

Monitoring soll wiederholt werden

Außerdem haben Menschen aus Ländern außerhalb Europas dem Monitoring zufolge ein stark erhöhtes Armutsrisiko im Vergleich zu Schweizern. Mit dem neuen Armutsmonitoring könne die Armutslage im Kanton zum ersten Mal umfassend und detailliert aufgezeigt werden. Damit nehme der Kanton in der Schweiz eine Pionierrolle ein, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Kanton will das Monitoring im Rahmen seiner Strategie gegen Armut alle drei bis vier Jahre wiederholen.

Für das erste Armutsmonitoring wurden kantonale Steuerdaten mit Bevölkerungs- und Wohnungsdaten sowie mit der Sozialhilfestatistik und mit Daten zum Bezug von weiteren Bedarfsleistungen verknüpft. Verwendet wurden anonymisierte Daten aus dem Jahr 2019.