Basel: Wenn der „Wild Maa“ wieder tanzt

Vogel Gryff, Leu und Wild Maa sind die Ehrenzeichen der Kleinbasler Ehrengesellschaften zum Greifen, zum Rebhaus und zur Hären – der „drei E“. Im Verlaufe des Tages stehen rund 45 Tänze vor Meistern und Vorgesetzten und an verschiedenen Orten im Kleinbasel auf ihrem bis tief in die Nacht andauernden Programm. Entsprechend werden die Gassen in der Basler Altstadt und am Rheinufer voll sein. Dazu gehört jeweils auch der Auftritt am „Gryffe-Mähli“, wo die Gesellschaftsbrüder und ihre Gäste am Nachmittag unter sich sind.

Rheinufer und Rheingasse als angesagteste Orte

Vor allem das Rheinufer und die Rheingasse sind die angesagtesten Orte, um die drei Ehrenzeichen samt Begleittross beobachten zu können. Die „drei E.“ sind aus zunftähnlichen Zusammenschlüssen der Kleinbasler Bürger im Mittelalter hervorgegangen. Sie nahmen im rechtsufrigen Teil der Stadt Basel gesellschaftliche und öffentliche Aufgaben wie die Bewachung der Stadtmauer wahr. Der Brauch des „Vogel Gryff“ entwickelte sich aus den jährlichen Waffeninspektionen früherer Zeiten.