Basel Wenn die Trams stillstehen

Basel. Auf dem Netz der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ist es in den vergangenen zehn Tagen zu mehreren Stromausfällen. Obwohl in praktisch allen Fällen so rasch wie möglich Ersatzbusse aufgeboten wurden, kam es teilweise zu größeren Verzögerungen, wie die BVB gestern mitteilten.

Die Stromausfälle haben unterschiedliche Ursachen und stehen nicht im Zusammenhang miteinander. Das BVB-Stromnetz bleibe mit mehr als 99 Prozent Verfügbarkeit im jährlichen Durchschnitt sehr stabil, wie die BVB schreiben.

Erst am gestrigen Morgen ist es im Bereich Elisabethen zu einer knapp 50-minütigen Unterbrechung der Stromzufuhr aufgrund des Fehlers einer Drittfirma, welche im Auftrag der BVB mit Fahrleitungsarbeiten beschäftigt war, gekommen. Den Auftakt hatte die Serie von Stromausfällen am Samstag auf der Linie 6 in Riehen genommen, der am Samstag, 2. Dezember, um die Mittagszeit aufgetreten war (wir berichteten). Der Grund war ein Defekt der Schutzeinrichtung des Gleichrichters, welcher dafür zuständig ist, den eingespeisten Wechselstrom in den benötigten Gleichstrom umzuwandeln. Am Nachmittag des gleichen Tages kam es im Bereich Wiesenplatz zu einem Stromausfall. Betroffen war insbesondere die Linie 8. Ursache war diesmal eine Sicherung, welche aufgrund zusätzlicher Kurse in diesem Abschnitt ausgelöst wurde.

Zu einem etwa vierstündigen Stromausfall kam es in der Nacht auf Mittwoch, 6. Dezember, im Service-Zentrum Wiesenplatz. Aus Sicherheitsgründen mussten die Industriellen Werke Basel (IWB) aufgeboten werden, welche das Schutzgerät wieder einschalten konnten. Tags darauf, am Donnerstag, 7. Dezember, sorgten Bauarbeiten der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) beim Bahnhof für einen Stromausfall. Betroffen waren die Abschnitte Schützenhaus und Brausebad bis Neubad (Linien 1/14, 6 und 8).

Zu einem Stromausfall im Bereich der Burgfelderstraße kam es am frühen Nachmittag des Samstags, 9. Dezember. Aufgrund der Feierlichkeiten am Bahnhof Saint-Louis stauten sich die Trams teilweise auf Basler Boden, so dass die Sicherung wegen Netzüberlastung ausgelöst wurde. Außerdem ist es später an diesem Tag im Bereich Freidorf (Muttenz) zu einem Stromausfall aufgrund zu vieler Fahrzeuge im betroffenen Abschnitt gekommen. In der Nacht auf Sonntag, 10. Dezember, kam es im Service-Zentrum Wiesenplatz zu einem Stromausfall, weil ein Schutzgerät versagte. Fachleute der IWB konnten das Gerät wieder aktivieren. Die BVB hätten mit den IWB Maßnahmen ergriffen, um eine solche Häufung von Stromausfällen künftig zu verhindern, wie es in der Mitteilung heißt.