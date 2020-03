Basel Wenn die Vorfahrt missachtet wird

Die Basler Polizei hat im vergangenen Jahr acht Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Rollern registriert. Bisher sind solche Unfälle nicht separat in der Verkehrsunfallstatistik ausgewiesen worden. Die acht Unfälle hätten sich alle zwischen 18.30 und 3.30 Uhr ereignet, heißt es weiter in der Mitteilung. In fünf Fällen standen die Fahrer des Rollers unter Alkoholeinfluss. Das Alter der Verunfallten lag zwischen 25 und 51 Jahren. Bei den Unfällen mit Motorfahrrädern gab es eine Abnahme um eins auf neun.

Alkohol war 2019 gegenüber dem Vorjahr bei weniger Unfällen im Spiel. Zu starker Alkoholkonsum (mehr als die erlaubten 0,25 mg Alkohol pro Liter Atemluft) war in 70 Fällen (minus zwei) Unfallursache. Zudem waren 37 (minus zwölf) alkoholisierte Motorfahrzeuglenker sowie 26 (plus drei) alkoholisierte Velofahrer in polizeilich registrierte Verkehrsunfälle verwickelt.

Zu den häufigsten Unfallursachen gehörten vergangenes Jahr die Missachtung von Vorfahrtsregeln mit 160 (minus fünf) Fällen, zu nahes Aufschließen mit 83 (-22) Fällen und Fahrstreifenwechsel mit 71 (plus eins) Fällen. Um sechs auf 34 Fälle abgenommen hat die Zahl der Unfälle, bei denen Fehlverhalten an Ampeln die Ursache war.