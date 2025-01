Basel: Wenn Häuser nicht mithalten können

Beginn mit der Kunstmesse Art Basel

Der Start des Zwischennutzungsprojekt ist für den Beginn der Kunstmesse Art Basel 2025 vorgesehen. Littmann plant mit seinem Team unter anderem Ausstellungen, performative Veranstaltungen, Filmvorführungen, Vorträge sowie „spontane Aktionen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen“ in den Altstadthäusern, wie es in der Mitteilung heißt. Die miteinander verbundenen Bürgerhäuser an der Rittergasse 21,23 und 25 mit den historischen Namen „Zur hohen Sonne“ und „Rotberger Hof“ sollen somit während mehreren Jahren dem Publikum immer wieder offen stehen. Die Gebäude sind heute im Besitz der Suva.

Zentrale Verkehrsader

Der Name der Rittergasse stammt von den Deutschrittern, die dort ihren Wohnsitz hatten. Im Jahr 1268 haben die Ritter den Hof von Heinrich dem Brootmaister gekauft und 1280 auf dem Areal ihre Häuser gebaut. 1286 haben sie von Gottfrid vom Kaiserstuhl den Ritterhof, direkt neben dem Cuonos-Tor geschenkt bekommen, das man später Dalbeschwibbogen nannte. Die Trasse der Rittergasse ist aber schon älter als das Mittelalter. Auch in der Römerzeit ist die spätere Ritterriesgasse laut der Webseite „Wikiwand“ eine zentrale Verkehrsader gewesen. Im Mittelalter haben in der Rittergasse viele reiche Leute gelebt, was an den herrschaftlichen Gebäuden dort sichtbar ist. Der Bischof hatte seinen Hof in der Rittergasse 1, direkt beim Münster. Die Rotberger hatten schon mindestens 1334/38 in der Rittergasse ein Zuhause.