Basel: Wenn König Fußball regiert

Doch das Turnier wird nicht nur im Stadion, sondern auch in der ganzen Stadt gefeiert. Auf dem Barfüßer- und Messeplatz seien im ganzen Ferienmonat Juli Angebote für die ganze Familie geplant, wie der Kanton mitteilt. Bis zum Anpfiff des Eröffnungsspiels stünden mit dem Weltmädchenfußballtag und weiteren Sportfördermaßnahmen Veranstaltungen bevor, welche auf den bevorstehenden Großanlass einstimmen sollen.

Die Basler Projektleitung rechne einen Angaben zufolge mit einem hohen Anteil an regionalem Publikum, und entsprechend soll das Angebot im Ferienmonat Juli 2025 stark auf die Bevölkerung ausgerichtet werden: „Die UEFA Women’s Euro 2025 soll ein Fest für alle sein und mehrere Gründe liefern, die Ferien in Basel zu verbringen“, erklärt Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin in Basel. Dabei stehen der Barfüßerplatz und der Messeplatz im Vordergrund, welche vom 1. Juli bis 27. Juli 2025 vielfältige Angebote bieten: Plaza Barfüßerplatz: Hier ist ein lebendiges Angebot mit „Lounge“-Atmosphäre geplant. Dem Publikum sollen Sport und Kultur in Form von Match-Übertragungen, Filmvorführungen und Konzerten auf einer LED-Wand und Bühne geboten werden. Zudem lade ein Ball-Parcours rund um die Barfüßerkirche im Sinne des Mottos „Aus Leidenschaft am Ball“ zum Geschicklichkeitsspaß ein. Ergänzt werde das Angebot durch Info- und Verkaufsstände und Verpflegungsangebote der umliegenden Gastronomie, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.