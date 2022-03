Basel Wenn Lieferketten reißen

Die Landesversorgung und der Handel unterhielten aber große Lager, welche die Schweiz je nach Produkt für Wochen oder Monate handlungsfähig hielten, hieß es weiter. Für den Schweizer Handel liege das größte Risiko in möglichen Unterbrechungen bei der Seefracht. Von einem globalen Handelskrieg oder einem andauernden Zusammenbruch bei den Lieferketten geht Handel Schweiz aber nicht aus.

Schwierige Zeiten

Derweil sieht die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) wegen des Ukrainekriegs schwierigere Zeiten auf sich zukommen. Der Konflikt drohe den Aufschwung zu bremsen, teilte der Branchenverband Swissmem jüngst mit. Der Krieg schaffe neue Unsicherheiten, welche die Nachfrage nach Investitionsgütern abschwächen könnten. Zudem drohe eine „Flucht in den Franken“ und damit eine starke Aufwertung der Schweizer Währung gegenüber dem Euro, hieß es in der Mitteilung.

Und auch Energie und Rohstoffe könnten laut dem Verband teurer werden. Der Krieg in der Ukraine trifft die Branche in einer Erholungsphase. So kamen die Umsätze im vierten Quartal erstmals wieder über dem Vor-Corona-Niveau zu liegen, wie es weiter hieß. Die Umsätze stiegen im Schlussquartal um 9,7 Prozent, die Auftragseingänge sogar um 15,7 Prozent. Letztere lägen nun fast 16 Prozent über dem Vorkrisenniveau.

Nur wenige Unterbranchen hätten noch nicht vollumfänglich vom Aufschwung profitieren können. Davon betroffen seien vor allem Zulieferer der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Insgesamt beschäftigten die Betriebe der Industrie Ende des Jahres knapp 319 000 Mitarbeiter. Das waren zwar mehr als zu Jahresbeginn, aber weniger als in der Vor-Corona-Zeit.

Im Gesamtjahr stiegen die Umsätze um 10,4 Prozent, nachdem sie im ersten Coronajahr 2020 um fast zehn Prozent geschrumpft waren. Bei den Auftragseingängen wurde 2021 sogar ein Plus von 26,5 Prozent verzeichnet. Ohne die Schwierigkeiten in den Lieferketten hätten sich die Umsätze laut den Angaben noch besser entwickelt. Der Verband geht davon aus, dass es dabei erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einer Entspannung kommen wird.

Drohende Schwächung

Sorgen macht sich der Verband außerdem wegen des EU-Forschungsprogramms „Horizon Europe“, an dem sich die Schweiz im Gegensatz zum Vorgängerprogramm nicht mehr beteiligen kann. Dies drohe die Innovationskraft der Schweizer Industrie zu schwächen, so Swissmem. Auch höhere Fördermittel des Bundes könnten die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht ersetzen.