Museum zum Anfassen und Nachfragen gibt es in der Reihe „Vor aller Augen“ noch bis zum 31. Mai im Museum der Kulturen in Basel (MKB). Denn hinter jedem Objekt im Museum, verbergen sich Geschichten, die so entdeckt werden können. Denn dabei kann das Publikum im Museum hautnah mitverfolgen, wer wie an Projekten forscht und Fragen stellen. Denn die Mitarbeiter und Forscher haben ihre Arbeitsplätze in einen Ausstellungssaal verlegt. Viele interessante Gespräche seien so schon zustande gekommen, wie Museumssprecherin Andrea Masek auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Noch bis 31. Mai wird am Projekt „Dambana, Sri Lanka“ gearbeitet, vom 27. Juni bis 21. Juli dann am Projekt „Hiva Oa, Französisch Polynesien“. Das ist das zweite Projekt der Reihe, die am 7. Mai gestartet ist. Das Projekt „Vor aller Augen“ soll auch im kommenden Jahr fortgeführt werden, im Februar ist Start mit der Benin-Sammlung.