Basel: Wenn Polizei auf Zauberer trifft

Auch ohne sich für eine Runde am Brettspiel-Tisch eine Pause vom Marsch durch die Hallen zu gönnen, benötigen Besucher fast den ganzen Tag, um alle Stände abzugehen. Verschiedene Mitmachmöglichkeiten locken, dazu sogar Workshops, in denen unter anderem Elemente des japanischen Kampfsports Kendo, in der Graffiti-Kunst oder dem Cosplay (Kostümspiel) vermittelt werden. Wer ein dauerhaftes Mitbringsel möchte, hat eine große Auswahl an Tattoo-Profis, die vor Ort das Andenken stechen.