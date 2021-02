Basel Wer viel bewegt, erntet Widerstand

Viele! Die Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren, mehr Grün in der Stadt, mehr Lebensqualität und natürlich die Förderung des Fahrradverkehrs. Besonders wichtig waren mir der Ausbau des grenzüberschreitenden ÖPNV. Langfristig von enormer Bedeutung für Basel sind auch die zahlreichen Arealtransformationen, die während meiner Amtszeit angestoßen wurden. Das Wohnen muss auch künftig möglich sein im Herzen der Agglomeration. Deshalb forcieren wir den Wohnbau in Basel.

Frage: Sie mussten viel Kritik einstecken, zum Beispiel für die versprochene Million Franken ans Elsass beim Ausbau der Tramlinie 3 und für die ausufernden Kosten beim Neubau für das Basler Biozentrum. Hätten Sie rückblickend bei den Projekten besser agieren können?

Die Kritik am Beitrag der BVB von einer Million an die Tramlinie 3 war eine Politposse. Schon Jahre zuvor war öffentlich kommuniziert worden, dass die BVB wie beim Tram 8 nach Weil am Rhein auch einen Beitrag an das Tram 3 nach Saint-Louis leisten wird.

Sogar die Basler Staatsanwaltschaft musste sich aufgrund der Diskussion damit befassen – und hat dann bestätigt, dass der Beitrag rechtens ist und es nichts auszusetzen gibt daran.

Die Verzögerungen beim Neubau des Biozentrums hingegen ärgern mich enorm. Ich habe selber am Biozentrum doktoriert und weiß, wie wichtig der Bau für den „Life Sciences“-Standort Basel ist. Ich bin deshalb äußerst froh, dass der Bau nun endlich fertig gestellt ist und vorletzte Woche der Universität übergeben werden konnte.

Die Kostenüberschreitung wird rund 30 Prozent betragen. Auch das ärgert mich, zumal wir bei den allermeisten Bauvorhaben das Budget einhalten oder sogar unterschreiten. Die Regierungen beider Basel, die den Bau gemeinsam verantworten, haben eine externe Analyse in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wo Fehler gemacht wurden und wie diese in Zukunft bei vergleichbaren Projekten vermieden werden können.

Frage: Sie sind von den Basler Medien und Parlamentariern immer wieder schwer unter Beschuss geraten. Bekommt man da ein hartes Fell oder sind Sie von Natur aus hart im Nehmen?

Was ich im Jahr 2008 im Wahlkampf versprach, habe ich nach meiner Wahl zielstrebig verfolgt und umgesetzt. Wer viel bewegt, erzeugt auch Widerstand. Mir war es viel wohler so. Immer nur nach der Devise „nur keine Kritik provozieren“ zu politisieren, wäre mir viel zu langweilig.

Frage: War die anhaltende öffentliche Kritik mitunter ein Grund, dass Sie bereits im Herbst 2019 beschlossen hatten, nicht mehr zu den Basler Gesamterneuerungswahlen am 25. Oktober 2020 antreten zu wollen?

Nein. Zwölf Jahre sind genug. Es tut dem Departement gut, wenn nach zwölf Jahren wieder eine neue Person an die Spitze kommt mit frischen Ideen und einem anderen Stil. Meinerseits freue ich mich auf die wiedergewonnene Freiheit, mich mit anderen Dingen beschäftigen zu können.

Frage: Durch den Klimawandel werden die Mobilität und der Verkehr eine gewaltige Transformation erleben. Auch Basel begibt sich auf dem Weg in eine CO 2-arme Zukunft. Wie werden die Basler in 30 Jahren unterwegs sein? Auf Elektro-Scootern und E-Bikes?

Gute Frage! Die Abkehr von fossilen Treibstoffen und die Digitalisierung wirken sich rasch und tiefgreifend auf die Mobilität und den Verkehr aus. Die Expertinnen und Experten, die sich mit dieser Transformation beschäftigen, zeichnen jedoch sehr unterschiedliche Zukunftsbilder.

Wie sich die Mobilität entwickelt, hängt nicht nur von den technologischen Möglichkeiten, sondern auch vom Verhalten des Menschen ab. Unser Verhalten scheint mir noch schwieriger zu prognostizieren als der technologische Wandel.

Frage: Nicht nur am Spalenberg stehen Poller, sondern auch in den Köpfen vieler Bürger, wenn man das Thema klimaneutrale Mobilität anspricht. Wie können Ihrer Ansicht nach alle Menschen beim Thema Energiewende mitgenommen werden?

Verzicht fällt den meisten Menschen schwer. Moralisieren nützt deshalb wenig. Die Menschen fahren dann mit dem Rad oder dem ÖPNV, wenn es schnell, sicher, praktisch und günstig ist und erst noch Spaß macht.

Eindrücklich ist, wie rasch der Wandel gehen kann: Kaum realisieren die Autofahrer, dass Elektroautos günstiger werden und mehr Fahrkomfort und Fahrspaß vermitteln als Benziner, schnellen die Verkaufszahlen nach oben. In zehn Jahren wird niemand mehr mit lärmenden und stinkenden Verbrennungsmotoren unterwegs sein wollen. Die Technologie wird als antiquiert gelten.

Frage: Wie wird es jetzt für Sie beruflich weitergehen? Welche neuen Herausforderungen erwarten Sie?

Keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht darum gekümmert. Ich habe viel Lust auf Neues und kann mir sehr Unterschiedliches vorstellen. Ich will mir etwas Zeit lassen. Was ich schon weiß: Es dürfen künftig auch weniger als 60 bis 70 Arbeitsstunden pro Woche sein.