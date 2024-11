Basel: Werk von Pissarro 1933 in Not verkauft

Der Mann hatte das Gemälde – ein Werk Camille Pissarros – 1933 in Not verkauft. Das Museum hatte das Bild erst vor rund drei Jahren als Schenkung entgegennehmen können, teilt das Kunstmuseum mit. Die Erbinnen seien zufrieden mit der Lösung, heißt es in einer Mitteilung des Kunstmuseums. Das Museum seinerseits schätze sich glücklich, das Werk für seine Sammlung erhalten zu können. Die Höhe der Entschädigung wurde nicht kommuniziert.