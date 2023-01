Basel Widersprüchliche Facetten im Blick

Kuratorin Florence Roth zeigt in der Ausstellung „Nacht – träumen oder wachen“ ab 28. April, was zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen passiert –sei es beim Wachen oder Träumen. Während der Vorbereitung hat die Kuratorin festgestellt, dass die Nacht viele – teils widersprüchliche – Facetten hat. „Viele Kulturen nehmen diese Gegensätze der Nacht wahr und gehen sehr vielfältig damit um.“ Dennoch stand die Nacht bisher wenig im Fokus der Ethnologie. „Zudem wurde in den letzten Jahren viel über die Nacht diskutiert. Die Lichtverschmutzung ist ein Thema. Corona hat das Nachtleben ausgebremst. Und was passiert nun in der Energiekrise? Auch diese Aspekte sind höchst spannend und bestärkten mich darin, eine Ausstellung zur Nacht zu machen“, sagt Roth. In der Ausstellung wird sichtbar, wie alltäglich die Nacht ist –und doch nicht. Anhand von Schlafunterlagen aus unterschiedlichen Teilen der Welt sowie stimmungsvollen Darstellungen von Sonnenuntergang und Dämmerung.

Verhältnis zur Nacht verändert sich