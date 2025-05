Basel: Wie am ESC aus freiwilligen Helfern „Trash Heroes“ werden

Rund um den Megaanlass gibt es sehr viel zu tun. Dutzende Musikformationen, Pressevertreter, Delegationen und Tausende Fans sind derzeit in der Stadt am Rheinknie. Sie alle müssen betreut werden – sei es im Eurovision Village in der Messehalle, in der St. Jakobshalle, wo die Bühnenshows stattfinden, in der ESC-Street, auf dem Barfi, im Pressezentrum oder beim Public Viewing. Überall braucht es Helfer, die Fragen beantworten, den Weg weisen und bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Tolle Atmosphäre am Eurovision Song Contest

Während andere Freiwillige ganz nahe am Geschehen sind und sogar unmittelbar Kontakt zu den ESC-Künstlern haben, scheint Dürsts Job weniger attraktiv zu sein. „Dem ist aber nicht so“, sagt der 59-Jährige entspannt. „Ich sitze hier, beobachte das Geschehen und lausche der Musik. Am Sonntag war eine gute Formation aus Lörrach auf der Bühne, die Sugar Foot Stompers“, berichtet der gebürtige Basler, der mal in der Stadt am Rheinknie, mal in Berlin lebt.