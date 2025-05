Rund 170 Millionen Menschen verfolgten den ESC am Bildschirm. Insgesamt mehr als 100 000 Personen besuchten die Shows in der St. Jakobshalle und in der Arena plus. Mindestens so viele wohnten am vorletzten Sonntag der Eröffnungszeremonie mit der Parade durch die Basler Innenstadt bei. Weitere 343 000 Personen besuchten die Begleitprogramm-Anlässe, wie an der Bilanzmedienkonferenz bekannt wurde. Pro Tag besuchten etwa 23 000 Menschen das Eurovision Village in der Messehalle 1. Die Bühne des Eurovision Square am Barfüßerplatz zog bis zu 25 000 Gäste an.

„Wir haben gespürt, dass die Stadt Basel von Anfang an wirklich dabei war“, sagte SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und bedankte sich bei allen Beteiligten. Die Stimmung sei friedlich gewesen und der „Funke des ESC“ auf die Gesellschaft übergesprungen, so Wille.