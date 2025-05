Basel: Wie der Basler Wirtschaftsstandort gestärkt werden kann

Positive Impulse

Als Kernparameter in der statischen Gleichung bezeichnete Schneider-Schneiter die Innovationskraft der Region Basel. Zwar sei sie im Quantencomputing, bei den Life Sciences, in der multimodalen Logistik oder in der Mikrotechnik ganz vorne dabei. Es gehe aber nicht nur darum, das Potenzial von innovativen Technologien zu nutzen, so die Präsidentin: „Entscheidend für die internationale Innovations- und damit Wettbewerbsfähigkeit ist auch, innenpolitisch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und außenpolitisch die erforderlichen Gespräche zu führen und positive Impulse von anderen innovativen Ländern in unsere Forschungsstrategie einfließen zu lassen.“