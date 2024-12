Basel: Wie die Energiewende gelingen soll

Breite Allianz

Eine breite Allianz aus Landkreisen und Wirtschaftsverbänden hatte einen Fahrplan zum Wasserstoffhochlauf im Dreiländereck entwickelt. Das Ziel: Der Hochrhein soll eine eigene Wasserstoffleitung erhalten und damit ins deutsche Kernnetz aufgenommen werden. Hierzu gab die Bundesnetzagentur im Oktober grünes Licht. So soll die Wasserstoffleitung am Hochrhein - Waldshut-Tiengen über Albbruck bis in den Landkreis Lörrach - in das nationale Wasserstoff-Kernnetz aufgenommen werden. Jenseits der Landesgrenze rückt die Bedeutung von Wasserstoff für die Industrie und die Energiewende ebenfalls ins Blickfeld: So begrüßt die Handelskammer beider Basel (HKBB) die vom Bundesrat verabschiedete nationale Wasserstoffstrategie als wichtigen Schritt für eine fossilfreie Energiezukunft. Insbesondere für die Wirtschaftsregion Basel mit ihrer starken Industrie- und Logistikbasis biete die Strategie erhebliche Chancen, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu fördern, heißt es seitens der HKBB. Nun liege es am Bund, den rechtlichen Rahmen für eine Schweizer Wasserstoffwirtschaft zu schaffen und an den Kantonen, eigene Wasserstoffstrategien zu entwickeln. „Endlich ist sie da: Die Strategie schafft die notwendigen Grundlagen, um Wasserstoff als zukunftsweisenden Energieträger in der Schweiz zu etablieren“, betonte dieser Tage HKBB-Direktor Martin Dätwyler. Er sieht die Politik in der Pflicht, auch den Anschluss an das Europäische Wasserstoffnetz sicherzustellen.

Chance für Dekarbonisierung

Für die HKBB sei die Wasserstoffstrategie auch eine Chance, die Dekarbonisierung in zentralen Wirtschaftszweigen voranzutreiben. Wasserstoff und Power-to-X-Derivate können Dätwyler zufolge besonders in der Chemie-, Pharma- und Logistikbranche einen bedeutenden Beitrag leisten, um fossile Energieträger zu ersetzen und die Netto-Null-Ziele der Schweiz bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Die Handelskammer rechnet damit, dass schon vor Mitte der 2030er Jahre eine größere Nachfrage nach Wasserstoff bestehen wird als in der Strategie des Bundes beschrieben. „Um Wasserstoff in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung stellen zu können, braucht die Schweiz baldmöglichst einen Anschluss an das European Hydrogen Backbone, das europäische Pipelinesystem für Wasserstoff. Wir unterstützen daher die geplanten Schritte zur Sicherung der Transitgasleitung und zur internationalen Kooperation mit der EU“, betont Dätwyler.