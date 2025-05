Basel: Wie die Schweiz des ESC gewinnen will

Am Sonntag wird in Basel der türkisfarbene Teppich ausgerollt – der längste in der Geschichte des ESC. Die Schweizer Teilnehmerin Zoë Më und ihre Entourage sowie die Delegationen der weiteren 36 teilnehmenden Länder werden durch die Stadt gehen. So wird die ESC-Woche eröffnet, die am Samstag darauf mit dem großen Final in der St. Jakobshalle endet, wenn das Siegerland feststeht.

Während des einwöchigen Spektakels erwartet die Rheinstadt bis zu einer halben Million Touristen. Was das Publikum der Shows angeht, so geht das größte Ticketkontingent mit 56 Prozent an die Schweiz. Basierend auf den bisherigen Ticketverkäufen werden an den ESC-Shows Gäste aus insgesamt 83 Ländern erwartet, wie die SRG schreibt.