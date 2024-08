Basel: Wie die Schweizer den 1. August feiern

Alphornbläser dürfen bei den Feierlichkeiten nicht fehlen. Foto: Rolf Rombach

Gemeinsames Feiern

Erika aus Straßburg weilt erstmals zur Bundesfeier in Basel. Ihre Zwillingsschwester Vivianne lud sie und eine Freundin aus Rumänien ans Rheinknie ein, um diesen besonderen Abend gemeinsam zu erleben. „Es ist eine super Feier. Ich wollte die Stimmung mal erleben. Ich finde das auch wichtig für das europäische Bewusstsein, dass man auch den Nationalfeiertag anderer Länder mit ihnen feiert“, erläutert Erika. Eine Gruppe junger Männer steht am Claraplatz an einer Absperrung und hat sichtlich Spaß miteinander. Was der Feiertag für sie bedeutet? „Feiern, Spaß haben, friedlich zusammen Party machen“, verkünden sie mit einem gewissen Heimatgefühl.

Doch auch Debütanten sind anzutreffen. Zwei junge Damen sind zwar gebürtige Baslerinnen, aber erstmals an der Bundesfeier zuhause. „Wir sind sonst immer im Urlaub. Für uns persönlich ist das nicht so ein wichtiger Tag“, heben sie sich von vielen anderen Feiernden ab, die zum Teil mit der Nationalflagge verziert herumlaufen. „Aber trotz der ungewohnten Reizüberflutung gab es einige positive Eindrücke bisher“, gestehen sie. Auch wenn kurz vor 23 Uhr einige Blitze am Basler Stadtrand einschlagen – pünktlich zum Feuerwerk sind nur noch wenige Tropfen in der Luft. Vor allem auf den Rheinbrücken tummeln sich die Massen, um optimale Plätze für das folgende Spektakel zu haben. Das 16-minütige Feuerwerk beeindruckt in seinen drei Etappen und endet mit einem goldenen Sternenregen, gefolgt von roten Herzen. Die Geduld hat sich gelohnt. Und das Wetter größtenteils mitgespielt.