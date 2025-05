Basel: Wie legales Cannabis den Missbrauch senkt

Die in der Fachzeitschrift „Addiction“ veröffentlichte Studie zeigt einen direkten Vergleich von legalem und illegalem Cannabiskonsum. Eine solche kontrollierte, randomisierte Studie habe es zuvor noch nicht gegeben, erklärte Studien-Erstautorin Lavinia Baltes-Flückiger von den Psychiatrischen Diensten Aargau in einer Mitteilung der Universität Basel vom Donnerstag. Eine Hälfte der rund 370 Studienteilnehmer konnte im Rahmen der Basler Cannabisstudie „Weedcare“ legal Cannabis in Apotheken kaufen. Die andere Hälfte bezog die Droge weiterhin auf dem Schwarzmarkt. In regelmäßigen Abständen berichteten die Teilnehmenden via Fragebogen über ihren Konsum und ihre psychische Verfassung.

Die Studie lieferte keine Anhaltspunkte dafür, dass eine legale Abgabe von Cannabis die Schwere des problematischen Cannabiskonsums oder damit verbundene psychische Probleme wie Depressionen oder Angstzustände verstärkte. Stattdessen fanden die Forscher Hinweise darauf, dass der problematische Cannabiskonsum tendenziell zurückging. Bei jenen, die auch noch andere Drogen konsumierten, war der positive Effekt besonders stark.