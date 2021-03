Basel Wieder in Deutschland einkaufen

Doch man muss nicht in Armut leben, um den Wegfall des Einkaufstourismus im Geldbeutel zu spüren. „Ich kenne viele Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die über die höheren Lebensmittelpreise in der Schweiz klagen und eine Großfamilie zu ernähren haben“, erzählt Saskia Filic. Sie selber habe die Auswirkungen des Lockdowns weniger stark gespürt, da sie in ihrem Haushalt nur zu zweit lebten: „Aber sobald mehrere Kinder dazukommen, sieht die Situation schon ganz anders aus“, verdeutlicht die Baslerin, die aus dem Gundeldinger-Quartier kommt. „Ich denke, dass viele Schweizer erst auf den Einkauf im Ausland verzichten können, wenn die Preise hier deutlich runtergehen.“

Sie zeigt dabei auf den Inhalt ihrer Einkaufstasche. „In Deutschland hätte ich für denselben Preis jetzt die doppelte Menge an Waren in der Tüte“, ist Filic sich sicher.

Für die beiden Sekundarstufenschülerinnen Lisa und Mia aus Basel ist das Shoppen in Weil nicht nur ein Rechnungsspiel. „Klar, wir verdienen ja noch nicht selber Geld, daher spielt der Preis schon eine Rolle“, räumt Mia ein. Aber auch die Auswahl beispielsweise in den deutschen Drogeriemärkten sei einfach besser. „Von großen Drogerien haben wir in der Schweiz noch nicht genug.“ Auch sei der Besuch des Rheincenters in Weil sehr praktisch: „Man spart viel Zeit, weil man vieles auf einem Fleck findet“, betont die 17-jährige Lisa. „Und man kann dann auch noch ins Kino.“

Kulturelle Vielfalt im Dreiland zurückgegangen

Das Ehepaar Anne und Michael Mäder hofft derweil auf bessere Zeiten und durchlässigere Grenzen: „Wir warten sehnsüchtigst darauf, dass wir wieder über die Grenze dürfen“, erklärt Anne Mäder. „Wir fühlen uns der Region verbunden und vermissen die Herzlichkeit der Deutschen.“ Das Ehepaar wohnt seit zwei Jahren in Basel und will auf jeden Fall weiterhin vom Leben im Dreiland profitieren: „Es geht schließlich nicht nur ums günstige Einkaufen. Wir waren auch schon in Lörrach im Dreiländermuseum und bei einer literarischen Vorlesung.“

Man schätze die kulturelle Vielfalt im Dreiland sehr, bringt es Michael Mäder auf den Punkt. Es sei wirklich ein Jammer, dass diese den Bürgern gerade verwehrt bleibe.