Basel Wiedersehen bei Glühweinduft

„Den Laden gibt es bestimmt schon 20 Jahre, für mich selbst ist es der erste Weihnachtsmarkt als Verkäuferin“, sagte Noreen. Dieses Jahr erlebe sie die Menschen sehr ausgelassen. „Es herrscht eine gute Stimmung, die Leute sind sehr freudig.“

Hinter der Barfüßerkirche unter den beiden quatschenden und singenden Rentierköpfen stand der „Studer Willy“. Er trug Elfgrün, weiße Handschuhe und goldenen Saum an seinem Outfit – er war der Portier des Abends. „Ich bin ein Freund vom Chef“, sagte Willy etwas schüchtern. An anderen Veranstaltungen gebe er den englischen Butler und am 6. Januar erscheine er für die Kinder als Nikolaus.

Zwei ältere Damen fragten, ob es denn drinnen noch zwei Plätze gebe. Willy öffnete ihnen die Tür, bat sie einzutreten und verschwand kurz. Als Portier habe man so seine Vorteile, verriet er in seinem wirklich gut geschnittenen Anzug: Man dürfe schließlich die Damen am Arm zu ihren Plätzen führen, fuhr er mit verschmitztem Lächeln fort.

Genau in diesem Moment fuhr eine Modelleisenbahn hupend über seinem Kopf hinweg und verschwand nach einer Abbiegung wieder im Inneren des Lokals.

Ende November – war es nicht noch zu früh für den Weihnachtsmarkt? „Nein“, sagte Florence Engel, die mit ihrer Freundin vor einem Fondue-Imbiss stand, „der erste Advent ist doch schon ‘rum“. Am Freitag fliege sie nach Hamburg, um auch dort den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Der sei nicht unbedingt schöner, aber anders.

Über dem Münsterplatz war die Sonne schon seit einer Weile untergegangen. Der offene Hof des Märchenwalds lag im Dunkeln. Nur von den Fenstern der den Hof umgebenden Hütten drang Licht nach außen. Im Inneren saßen Kinder, die je nach Hütte zum Beispiel Kerzen zogen oder Holzschwerter mit einem Gerät, das aussah wie ein Lötkolben, verzierten.

Im „Lebkuchenhaus“ kümmerte sich Marisa Poggioli, die das Backen betreut, gerade um die Abrechnung. Auf den Tischen waren noch Zuckergussreste und Streusel der letzten Backrunde verteilt. „Die Kinder bekommen entweder ein Herz, einen Stern oder einen Tannenbaum, den sie dann verzieren dürfen“, sagte die Chefin in der Backstube.

„Heute waren es sicher über 100 Kinder gewesen, am Wochenende dann über 200 pro Tag.“ Die Rückmeldung der Eltern sei sehr gut, sagte Poggioli. Viele haben sich den Märchenwald wieder zurückgewünscht, nachdem es ihn unter Pandemiebedingungen nicht gegeben hat.

An einem Stehtisch im Halbdunkel des Märchenwalds standen Esra Blaser aus Thun und Jana Distler aus Basel mit zwei dampfenden Bechern Glühwein. Für Distler biete der Weihnachtsmarkt die Gelegenheit, Leute wiederzutreffen, die man lange nicht gesehen hat. Das traf auch auf die beiden selbst zu, die sich nach längerer Zeit eben hier verabredet hatten.

„Es ist so toll, dass der Weihnachtsmarkt offen zugänglich und mitten in der Stadt ist“, findet sie. Manchmal passiere es ihr, dass sie beim Schlendern zufällig jemanden trifft und drei Stunden lang hängen bleibt.

Anders Blaser: „Also ich bin heute kurz alleine über den Weihnachtsmarkt gelaufen und es war so wahnsinnig kitschig.“ Dabei dachte er vor allem an liedersingende, mechanische Rentierköpfe.