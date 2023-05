Basel Wilde Wasser, erlebbare Natur

Unterschiedliche Zonen

Für letztere entstehen unter anderem abgeschirmte Flachwasserzonen und eine Niederwasserrinne, die ihre Vernetzung auch in den Sommermonaten sicherstellt. „Entlang dieser Auenlandschaft reihen sich unterschiedliche Zonen an- und nebeneinander. Ihre Nutzungsintensität wird dank einer clever gewählten Gliederung und Bepflanzung subtil gesteuert“, erklärt Jourdan. Im Nordteil, bei der Tramschlaufe, sei mit einer Buvette aus Stampflehm, WC-Anlagen und einer Fläche für Kleinveranstaltungen durchaus eine größere Anzahl von Besuchern willkommen. Gegen Süden und das Schutzgebiet „Vogelhölzli“ hin soll sich deren Verteilung langsam ausdünnen. Dafür sorge auch eine klare Besucherlenkung, die zum Beispiel über Holzstege und geordnete Asthaufen erfolgt. Dadurch würden ökologisch wertvolle Flächen geschützt und es blieben trotz naturdominiertem Bereich faszinierende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt möglich.

Sowohl für Mensch und Tier sorgt ein zur Autobahn hin sanft aufsteigender Wall für Lärmschutz. Neben der Erschließung über die bestehende Velobrücke und von den Hagnau-Arealen her, könnte über diese Anhöhe auch eine neue Verbindung in das Käppeli-Quartier entstehen. Doch bis es so weit ist, steht noch einiges an Planungsarbeit an. Über den Planungskredit wird am 13. Juni entschieden.