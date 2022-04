Basel Willkommen heißen und integrieren

Täglich kommen neue Schüler. Über 200 Schüler vom Kindergarten- bis zum Sekundarschulalter aus der Ukraine seien in Basel-Stadt bereits gemeldet, sagte Cramer. 133 von ihnen besuchten in der Stadt, 22 in der Gemeinde Riehen den Unterricht in diversen Schulhäusern, bei den anderen seien noch Abklärungen am Laufen. Es handle sich um eine sehr dynamische Situation, die schwer einschätzbar sei, so Cramer weiter. Täglich kämen mit den rund 20 neu eintreffenden Flüchtlingen neue Schüler hinzu; wie lange diese hier bleiben würden, sei nicht absehbar.

Schulleiterin Susanne Huber sagte, dass die meisten Schüler aus der Ukraine über einen guten schulischen Hintergrund verfügten. Eine Schülerin mit guten Deutschkenntnissen und zwei Schüler mit sehr guten Englischkenntnissen habe man direkt in progymnasialen Regelklassen unterbringen können.

Nicht immer falle es den Schülern leicht, sich in Basel zurechtzufinden, sagte Huber weiter. Man dürfe nicht vergessen, dass viele der Väter sich im Heimatland im Kriegsdienst befänden, was psychisch sehr belastend sein könne. Gefordert ist deshalb auch der schulpsychologische Dienst, der in diesen Fällen zum Einsatz kommt.