Basel: „Wir haben kein Sicherheitsproblem“

Rund sechs Stunden brauchten die Wehrleute, um den Stoffaustritt in einem Produktionsgebäude an der Düngerstraße mittels Sprühen einer Wasserwand unter Kontrolle zu bringen. Spezialisten der Feuerwehr unternahmen an verschiedenen Orten der Region Messungen, die laut einer Mitteilung des Baselbieter Führungsstabs zu keinem Zeitpunkt erhöhte Werte anzeigten. Der Austritt führte aber zu einer gut sichtbaren Säurewolke und Geruchsbelästigung in der Umgebung.

Durchsagen im Radio

Die Bevölkerung wurde vorsorglich per Radio und der App Swissalert dazu aufgerufen, Türen und Fenster zu schließen und sich nicht im Freien aufzuhalten. Entwarnung sei am frühen Samstagmorgen gegeben worden, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Auf Sirenenalarm wurde verzichtet, da keine unmittelbare, akute Gefahr für die Menschen bestanden habe, wie Patrik Reiniger vom Kantonalen Krisenstab Baselland gegenüber dem SRF erläuterte. Man habe die Bevölkerung so gut es ging alarmiert. „Es ist uns bewusst, dass wir nicht alle Bewohner bei so einem Ereignis erreichen können. Mit Alertswiss, regelmäßigen Radiodurchsagen und Mitteilungen in den Sozialen Medien haben wir doch eine große Mehrheit erreicht.“ Es ist nicht das erste Mal, das CABB Negativschlagzeilen macht. In der Vergangenheit war es immer mal wieder zu Zwischenfällen gekommen. Tragisch: Im Sommer 2014 starb ein junger Chemiekant aufgrund eines Stoffaustritts.