Basel: Wirbellose Tiere betreiben Landwirtschaft

Mit Schweizer Beteiligung

Das Forschungsteam untersuchte für die Studie 20 Sedimentproben, die sie in mehr als 7,5 Kilometern Tiefe aus dem Japangraben im Pazifik gebohrt hatten. Die Resultate wurden am Dienstag in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht. Teil des Forschungsteams um Jussi Hovikoski vom „Geological Survey of Finland“ (GTK) war auch Andreas Wetzel von der Universität Basel. Die Forscher fanden in diesen Bohrkernen mittels Röntgen-Computertomographie verschiedenste Wühlgänge von Tieren, die dort nacheinander ihre Spuren hinterlassen haben.

Wenn nähr- und sauerstoffreiche Sedimente durch Unterwasser-Erdrutsche in die vormals kargen Riefen der tiefsten Bereiche des Ozeans, der sogenannte Hadalzone, gelangen, sind wirbellose Tiere die ersten „Kolonialisten“, so die Forscher.