Basel Wirtschaft trotzt Krieg und hohen Energiepreisen

Gastgewerbe im Rückstand

Corona-Aufholeffekte waren vor allem noch im Gastgewerbe zu sehen: So stieg die Wertschöpfung in dieser Branche um 52,4 Prozent an. Aber auch die Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung (23,7 Prozent) sowie der Bereich Transport und Kommunikation (6,8 Prozent) wuchsen noch relativ stark. Insgesamt gehen laut Seco rund 1,3 Prozentpunkte des BIP-Wachstums 2022 auf diese drei Bereiche zurück.

Interessant dabei ist, dass das Vorkrisenniveau der Wertschöpfung bislang aber weder im Gastgewerbe noch in der Unterhaltungsbranche wieder erreicht ist. Grundsätzlich sei aber mit keinen weiteren größeren Corona-Aufholeffekten zu rechnen, sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik, an einer Videokonferenz. Dies lässt sich auch daraus ablesen, dass das Niveau des Schweizer BIP derzeit wieder 2,7 Prozent über dem Niveau des vierten Quartals 2019 – also dem letzten Quartal vor Corona – liegt. Im internationalen Vergleich hat sich die Schweiz damit sehr gut erholt. Einzig in den USA liegt der Wert mit 5,1 Prozent noch deutlich höher. Gewisse Länder wie etwa Spanien oder Großbritannien liegen gar noch immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau.

Optimistischer Ausblick

Trotz der Stagnation im letzten Quartal zeigt sich das Seco einigermaßen optimistisch für den weiteren Konjunkturverlauf. Die Stimmungsindikatoren etwa hätten sich nach einem starken Rückgang zuletzt stabilisiert und könnten darauf deuten, dass die Konjunktur am Wendepunkt zu wieder mehr Wachstum angelangt sei, sagte Scheidegger. Auch der wöchentlich vom Seco berechnete Indikator für die Wirtschaftsaktivität in der Schweiz zeige im Vorjahresvergleich derzeit ein Wachstum von 1,3 Prozent. Und auch die Einkaufsmanagerindizes in den meisten anderen Ländern stünden über 50 Punkten und würden entsprechend auf ein Wachstum hindeuten.

Hintergrund sei sicher vor allem, dass es diesen Winter nicht wie befürchtet zu einer Energiemangellage gekommen sei. Eine Versorgungskrise dürfte ausbleiben, so die Seco-Verantwortlichen. Dazu habe sicher der bisher milde Winter beigetragen. Zwar drohe auch im nächsten Winter ein ähnliches Szenario wie es für diesen Winter nun ausgeblieben sei. „Eine Rezession würde ich aus heutiger Sicht für dieses Jahr aber ausschließen“, sagte Scheidegger.